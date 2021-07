Paris Online Paris Quels outils de pilotage financier mettre en place en fonction de son stade de développement ? Online Paris Catégorie d’évènement: Paris

Quels outils de pilotage financier mettre en place en fonction de son stade de développement ?

Online, le mardi 13 juillet à 09:30

Online, le mardi 13 juillet à 09:30

Avec une dizaine d’années d’expérience dans plusieurs big 4, aujourd’hui CFO à temps partagé et entrepreneur dans le domaine de la santé, Hugo Konrad vient partage avec vous les bonnes pratiques dans le pilotage financier, adaptées à votre stade de développement. Venez poser vos questions.

Avec Hugo Konrad

2021-07-13T09:30:00 2021-07-13T10:30:00

