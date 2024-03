Quels oiseaux à la Plaine d’Ansot sédentaires ou migrateurs ? Plaine d’Ansot-Maison des barthes Bayonne, jeudi 25 avril 2024.

La Plaine d’Ansot vous invite à découvrir différents oiseaux présents sur le site, qu’ils soient sédentaires ou migrateurs. Les notions et types de migrations seront abordés migrateur et sédentaire ; migration totale/partielle ; migrateur nicheur/hivernant. Des affûts visuels et auditifs seront pratiqués, notamment dans l’observatoire ornithologique (dès 7 ans jusqu’à adultes). 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 10:00:00

fin : 2024-04-25 11:30:00

Plaine d’Ansot-Maison des barthes Chemin de Halage de la Nive

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ansot.museum@bayonne.fr

L’événement Quels oiseaux à la Plaine d’Ansot sédentaires ou migrateurs ? Bayonne a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Bayonne