Quels nouveaux modes de vie pour les chrétiens ? Développer des oasis de chrétienté Maison du Diocèse – Espace Montcalm, 16 septembre 2021, Vannes.

Quels nouveaux modes de vie pour les chrétiens ? Développer des oasis de chrétienté

Maison du Diocèse – Espace Montcalm, le jeudi 16 septembre à 20:30

[Découvrez la page du sité web dédiée à cette conférence](https://afc56.fr/2021/08/30/conference-quels-nouveaux-modes-de-vie-pour-les-chretiens-developper-des-oasis-de-chretiente-avec-damien-thomas-le-jeudi-16-septembre-a-20h30/) « Quels nouveaux modes de vie pour les chrétiens ? Développer des oasis de chrétienté » avec Damien Thomas, le jeudi 16 septembre à 20h30 Le Christ appelle ses disciples à : « être dans le monde, sans être du monde ». Saint Paul, dans ses épîtres, appelle les fidèles à vivre selon l’Evangile et à se regrouper. Depuis toujours l’Eglise propose à ses fidèles une vie particulière. En son temps, le Cardinal Lustiger appelait les catholiques à développer un nouvel art de vivre. Mgr Eric de Moulins-Beaufort déclarait dans La Vie en septembre 2019 « assumons d’avoir une vie différente ». Benoît XVI appelait les chrétiens à être une minorité créative dans ce monde devenu hostile ou indifférent à la foi. La crise sanitaire est venue percuter de plein fouet nos façons de vivre et certains ont déjà quitté les grandes villes, ainsi l’heure est venue de nous remettre en question. Cette conférence est l’occasion de prendre du recul sur nos modes de vie actuels, de revenir sur ce qui se faisait dans le passé mais surtout de comprendre pourquoi, aujourd’hui, les chrétiens doivent se rassembler. Il s’agit de proposer aux chrétiens de vivre en proximité pour se fortifier dans la foi et ainsi entrer dans une dynamique missionnaire. Damien Thomas est associé et co-fondateur de Monasphère, une entreprise créée début 2021 qui veut favoriser la création d’oasis de chrétienté en France, à proximité des lieux spirituels de notre pays (monastères, abbayes, sanctuaires…) situés en zone extra-urbaine en développant des projets immobiliers et en mettant les personnes en contact. Rendez-vous le jeudi 16 septembre 2021 à 20h30 à la salle 15 de l’Espace Montcalm, Maison du Diocèse – 55, rue Mgr Tréhiou à Vannes pour la conférence avec Damien Thomas, intitulée « Quels nouveaux modes de vie pour les chrétiens ? Développer des oasis de chrétienté ». La conférence sera précédée d’une brève présentation des activités de l’AFC du Pays de Vannes et sera suivie par un verre de l’amitié. Afin que le plus grand nombre suivent cette conférence, elle sera retransmise sur le site Internet des AFC du Morbihan : [www.afc56.fr](http://www.afc56.fr).

Entrée libre – Libre participation aux frais

Conférence avec Damien THOMAS, Associé co-fondateur de Monasphère

Maison du Diocèse – Espace Montcalm 55 Rue Mgr Tréhiou, 56000 Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T20:30:00 2021-09-16T22:30:00