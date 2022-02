Quels métiers pour les ingénieures ? Siège d’IESF Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Événément en ligne !** L’observatoire des femmes ingénieurs livre son analyse de l’enquête IESF (Ingénieurs & scientifiques de France) sous l’angle de la parité et de l’égalité professionnelle. Si les entreprises déplorent le manque d’ingénieures sur le marché, l’étude révèle que le plafond de verre résiste aux ingénieures comme à toutes les femmes cadre en France, puisque 42 % d’entre elles n’ont de responsabilité ni hiérarchique, ni budgétaire. A l’occasion de la journée internationale du droit des femmes, Iris Degaine, membre de l’association Femmes ingénieures et ingénieure en désamiantage et génie civil chez MDDD, partagera avec nous les conclusions de cette analyse.

