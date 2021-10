Quels jeux pour jouer avec nos ados ? ARRE, 16 novembre 2021, Roubaix.

Quels jeux pour jouer avec nos ados ?

ARRE, le mardi 16 novembre à 19:00

Il n’est pas toujours facile de susciter l’envie de jouer en famille chez les plus grands….et de choisir le bon jeux qui suscitera de bons moments ludiques Lors de ce RDV mensuel, notre intervenante Audrey Verstrynge , animatrice d’ateliers ludiques du réseau Oika Oika, nous fera découvrir et expérimenter une sélection de jeux à destination des pré-ados, ados et leurs parents. En prévision des fêtes de fin d’année, ce RDV sera l’occasion de tester les jeux convoités avant d’acheter. **Quels types de jeux seront présentés?** *** des jeux d’ambiance tels que :** * Taggle et Ta Bouche : Le sens de la répartie et l’humour en famille * Taco Chat Bouc Cheese Pizza : Dès qu’une carte correspondant au mot annoncé est révélée, tapez la pile ! Le dernier ramasse tout. Sous ses airs enfantins et bon-enfants se cache un jeu endiablé et addictif. *** Jeux de plateau:** * MicroMacro : jouez les détectives en famille sur une carte géante * Galérapagos : Un jeu presque coopératif ! Après avoir échoué sur une île déserte diplomatie, fourberie et travail d’équipe pour s’échapper avant l’arrivée de la tempête ! * Jamaïca : Hissez la grand’ voile pour cette course autour de l’île tout en réunissant les trésors et sortant victorieux des combats de pirates!! ***Jeux de stratégie:** * Wasabi : un seul but, se débarrasser de ses dés. Le piège moins vous en avez plus c’est difficile. Se joue n’importe où. * Kingdomino : Un jeu rapide où il faut connecter ses tuiles pour constituer le royaume le plus prestigieux. Les places étant limitées merci de [vous inscrire dès maintenant](https://arre-association.fr/…/rdv-mensuel-quels-jeux…/) en quelques clics.

Tarif: Gratuit pour les adhérents de l’ARRE / 5 euros pour les extérieurs

Dans le cadre des Rendez-vous mensuels de l’ARRE.

ARRE 54 Boulevard du général Leclerc Roubaix Roubaix Centre Nord



