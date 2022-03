Quels ingénieurs pour l’industrie du futur ? Cité de l’Entreprise et de la Formation Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Rodez

Quels ingénieurs pour l’industrie du futur ? Cité de l’Entreprise et de la Formation, 8 mars 2022, Rodez. Quels ingénieurs pour l’industrie du futur ?

Cité de l’Entreprise et de la Formation, le mardi 8 mars à 10:30

Quels ingénieurs pour l’industrie du futur ? ——————————————– ### Matinée, en webinaire 10 h 30 à 12 h – L’ingénieur de demain : compétences, capacités et profils ### Après-midi, à l’amphithéâtre de la CCI – Cité de l’Entreprise et de la Formation 14 h à 17 h – Parcours d’ingénieurs dans le numérique, avec l’Ecole 3IL 17 h à 19 h – Ingénieur en Aveyron : un avenir professionnel, un choix de vie L’objectif de cette journée est de faciliter les rencontres actuelles et futures entre les entreprises, leurs futurs ingénieurs, et les futurs alternants et stagiaires, et également de présenter les évolutions des missions et du rôle de l’ingénieur au sein des entreprises à l’heure de l’industrie du futur. La journée permettra également de sensibiliser les chefs d’entreprises sur les apports essentiels d’un ingénieur au sein d’une entreprise, quelle que soit sa dimension. ### L’industrie en Aveyron en 2022 Loin des clichés, l’industrie en Aveyron est un secteur dynamique, avec des métiers qui permettent de répondre aux besoins de tous : se loger, se nourrir, se soigner, se déplacer, se cultiver… L’industrie se réinvente et s’adapte aux enjeux de production, de mixité, au développement durable et aux réflexion sur l’attractivité du territoire de l’Aveyron.  L’Aveyron : un département plus industriel que la moyenne nationale.  L’industrie représente 22% des emplois salariés de l’Aveyron, la moyenne nationale étant de 13,3% (Source INSEE 2018).

participation gratuite, sur inscription

Les opportunités pour construire un parcours professionnel d’ingénieur en Aveyron Cité de l’Entreprise et de la Formation 5 rue de Bruxelles 12000 Rodez Rodez Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T10:30:00 2022-03-08T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Rodez Autres Lieu Cité de l'Entreprise et de la Formation Adresse 5 rue de Bruxelles 12000 Rodez Ville Rodez lieuville Cité de l'Entreprise et de la Formation Rodez Departement Aveyron

Cité de l'Entreprise et de la Formation Rodez Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rodez/

Quels ingénieurs pour l’industrie du futur ? Cité de l’Entreprise et de la Formation 2022-03-08 was last modified: by Quels ingénieurs pour l’industrie du futur ? Cité de l’Entreprise et de la Formation Cité de l'Entreprise et de la Formation 8 mars 2022 Cité de l'Entreprise et de la Formation Rodez Rodez

Rodez Aveyron