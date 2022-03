Quels fondements pour un droit de la nature ? Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon Côte-d’Or Dijon Côte-d’Or Par Luc Strenna, en partenariat avec le GnuB

La nature a-t-elle des droits seulement dans la mesure où elle apporte quelque chose à l’homme

ou a-t-elle des droits par elle-même et pour elle même ?

RDV de 18 h 30 à 20 h à la fac de Dijon,

amphi Pasteur. Pas de réservation demandée.

pass sanitaire demandé cote-dor@lpo.fr +33 3 80 56 27 02 Par Luc Strenna, en partenariat avec le GnuB

