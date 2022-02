Quels enseignements la recherche sur le cerveau apporte à la formation ? Cobalt, 23 février 2022, Poitiers.

Quels enseignements la recherche sur le cerveau apporte à la formation ?

Cobalt, le mercredi 23 février à 18:00

Comment fonctionne la mémoire ? La réussite est-elle une question de talent ? Comment vaincre la procrastination ? Comment développer ses capacités ? Comment rester motivé quand c’est dur ? À quel rythme dois-je prendre des pauses ? On se pose tous des questions sur soi, ses capacités, celles des autres… Beaucoup de croyances circulent sur ces sujets. Des dizaines de milliers d’études scientifiques ont été conduites pour démêler le vrai du faux, ce qui fait naître une nouvelle pratique : établir sa pédagogie sur les données issues de la recherche scientifique. En sondant les données issues des neurosciences cognitives, N’oublie Jamais a dégagé les grands leviers à mobiliser pour répondre aux attentes des formateurs et des apprenants : – comment booster la motivation et la maintenir jusqu’à l’accomplissement des objectifs – comment maintenir la concentration et être plus productif, – comment assurer un enseignement et un apprentissage profond et durable. **Au programme de ce rendez-vous :** – Partie introductive – Oubliez Freud ! Découvrez Kahneman – Les fonctions cognitives. Késako ? – Pourquoi ça ne rentre pas dans la tête des étudiants ? – Lever les barrières de l’apprentissage – Une véritable croyance limitante – C’est une question de volonté. Oui mais c’est quoi la volonté ? – La ressource la plus convoitée : l’attention – Pourquoi tout le monde pense avoir tout compris – Ça se saurait si la mémoire servait à quelque chose Intervenants : **Pierre Guilhem** et **Fernanda Borja**, fondateurs de N’oublie Jamais. **Gratuit, sur inscription** juste ici : [https://forms.gle/T18PqMfLHNfed5AG8](https://forms.gle/T18PqMfLHNfed5AG8) **LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS !** En présentiel à **Cobalt (5 rue Victor Hugo, Poitiers)** Organisé par : **N’oublie Jamais & Cobalt**

Gratuit sur inscription

Cobalt 5 Rue Victor Hugo, Poitiers Poitiers Vienne



