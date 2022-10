“QUELS CARACTÈRES !” AU MUSÉE MÉDARD Lunel Lunel Catégories d’évènement: Hrault

Hrault L’histoire du livre et du texte imprimé est intimement liée à la création comme à l’évolution esthétique des caractères. De la typographie en caractères mobiles en plomb, développée en Europe par Gutenberg au milieu du XVe siècle, aux procédés numériques contemporains, les lettres et leur forme font appel à la sensibilité du lecteur : lisibilité, force d’impact, beauté… La présentation d’ouvrages sera enrichie par les outils de fabrication (poinçons, matrices) conservés par la prestigieuse Imprimerie nationale. Pour montrer que la typographie est pleinement intégrée à notre société et à sa communication, l’exposition ouvre le regard sur une expérimentation contemporaine de design de polices de caractère et montre, en même temps, comme la lettre, en principe véhicule de transmission et de pédagogie (alphabets, abécédaires), devient même une ressource artistique pour les plasticiens. Les collections du musée Médard permettent à ce propos d’explorer l’histoire des caractères : l’inspiration de la calligraphie, le rôle des imprimeurs, les grands créateurs de caractères… Vernissage : 26 octobre à 19h https://www.museemedard.fr/ Lunel

