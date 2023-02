Quelqu’un un jour se souviendra de vous Le Coquelicot Fougères Catégories d’Évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine A l’occasion du Printemps des Femmes et des Filles. Cabaret poétique.

1ere partie : Paroles aux femmes, aux filles, à tout être blessé – texte de Nelly Breton

2e partie : C'est une invitation au voyage à travers la poésie féminine française. Un florilège de poétesses de langue française, du Moyen Âge à nos jours, avec, en invitée, la chanson. De Marie de France à notre amie Jacinte Leray, en passant par Marceline Desbordes Valmore ou Anna de Noailles, et de nombreuses autres consoeurs de plume, pour certaines quasi inconnues… En compagnie d'Anne Sylvestre, Barbara, et consorts… La poésie des femmes, c'est tout un continent à explorer, un univers à découvrir ou à redécouvrir !

