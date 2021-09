Soissons Halte St Christophe,parking face à la clinique Aisne, Soissons QUELQUES SOUVENIRS DU CHEMIN DE FER SOISSONNAIS Halte St Christophe,parking face à la clinique Soissons Catégories d’évènement: Aisne

le dimanche 19 septembre à 10:30
gratuit

Circuit en car sur quelques éléments du patrimoine ferroviaire à Soissons et dans sa périphérie. Halte St Christophe,parking face à la clinique 02200 Soissons Soissons Aisne

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

