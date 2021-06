CAEN parking de la Prairie,cours Général Koenig Caen Quelques plantes sauvages le long de l’Orne parking de la Prairie,cours Général Koenig CAEN Catégorie d’évènement: Caen

parking de la Prairie, cours Général Koenig, le mercredi 18 août à 16:30

Profitons d’une balade pour découvrir quelques plantes, comment les reconnaître et les utiliser de façon simple (initiation). Cette animation à partir de 8 ans, est réalisée pour le compte du Département du Calvados. (2km/2h) – Niveau 1

Gratuit

