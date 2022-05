Quelques plantes sauvages à portée de l’Odon Lieu de rdv donné à la réservation

Tel un enfant, l’Orne est tantôt sage dans son lit, tantôt agité. Ses mouvements d’humeur ont façonné le paysage, sa faune et sa flore.

A vélo, venez découvrir cet endroit dépaysant aux abords de Caen.

RV sur le parking du cours Koenig, route de Louvigny, à Caen.

(7km/2h) – Niveau 1

Gratuit

