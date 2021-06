Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Quelques mystères de l’olfaction Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Quelques mystères de l'olfaction
Cité des Sciences et de l'Industrie, 27 juin 2021-27 juin 2021, Paris.

du dimanche 27 juin au vendredi 16 juillet à Cité des Sciences et de l’Industrie

Accessible à partir de 14 ans. Grâce à quelques expériences, venez-vous familiariser avec les mécanismes de l’olfaction. Comment votre nez et votre cerveau vous permettent de percevoir les odeurs ? Est-ce normal de ne pas sentir comme son voisin ? La reconnaissance des odeurs dépend de nombreux facteurs… **Batiment**: – Salle 1 – Les étincelles du Palais de la découverte **Thèmes**: Chimie **Activités**: Exposés 14 ans et + Y a-t-il un lien entre chimie et odeurs ? Venez en faire l’expérience ! Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T15:40:00 2021-06-27T16:40:00;2021-06-27T15:40:00 2021-06-27T16:40:00;2021-06-30T14:20:00 2021-06-30T15:20:00;2021-06-30T14:20:00 2021-06-30T15:20:00;2021-07-06T13:00:00 2021-07-06T14:00:00;2021-07-06T13:00:00 2021-07-06T14:00:00;2021-07-08T10:20:00 2021-07-08T11:20:00;2021-07-08T10:20:00 2021-07-08T11:20:00;2021-07-09T15:40:00 2021-07-09T16:40:00;2021-07-09T15:40:00 2021-07-09T16:40:00;2021-07-10T17:00:00 2021-07-10T18:00:00;2021-07-10T17:00:00 2021-07-10T18:00:00;2021-07-11T15:40:00 2021-07-11T16:40:00;2021-07-11T15:40:00 2021-07-11T16:40:00;2021-07-13T13:00:00 2021-07-13T14:00:00;2021-07-13T13:00:00 2021-07-13T14:00:00;2021-07-16T15:40:00 2021-07-16T16:40:00;2021-07-16T15:40:00 2021-07-16T16:40:00

