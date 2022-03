Quelques mots sur un piano Marseille 3e Arrondissement, 19 mars 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Quelques mots sur un piano Rouge Belle de Mai 47 rue Fortuné Jourdan Marseille 3e Arrondissement

2022-03-19 – 2022-03-19 Rouge Belle de Mai 47 rue Fortuné Jourdan

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

10 10 “La salle est comble, la célèbre cantatrice Bertha Von Lieder ne vient pas.

Son attachée de presse contraint le régisseur à l’accompagner au piano pour assurer le spectacle.”



Sous des accents de jazz, de valse, de tango, de bossa nova, les plus belles chansons d’amour de la chanson française, sur des arrangements piano/voix inédits, et un brin de fantaisie.



De Fernandel à Zazie, aux détours de Gainsbourg, Sanson, Nougaro, Barbara… Une balade à travers le temps et les émotions.



Une mise en scène de Philippe Granarolo.

Véronique Battista, chant et Stéphane Bertolina, piano & chant

Rendez-vous au Rouge Belle de Mai le 19 mars pour une balade à travers le temps et les émotions.

https://www.rougebelledemai.com/

