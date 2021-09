La Penne-sur-Huveaune Espace de Huveaune Bouches-du-Rhône, La Penne-sur-Huveaune Quelques mots sur un piano… Espace de Huveaune La Penne-sur-Huveaune Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Espace de Huveaune, le vendredi 24 septembre à 20:30

Spectacle de chanson française en duo piano/voix. De Fernandel à Zazie, aux détours de Gainsbourg, Sanson, Nougaro, Barbara… Une balade à travers le temps et les émotions. Entrée libre et gratuite (avec pass-sanitaire). Rafraîchissements et restauration sur place.

♫♫♫ Espace de Huveaune Chemin Noël Robion, 13821 La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône

2021-09-24T20:30:00 2021-09-24T22:30:00

