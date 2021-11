QUELQUES INSTANTS AVANT LE SILENCE Le Mans, 22 janvier 2022, Le Mans.

QUELQUES INSTANTS AVANT LE SILENCE Eve scène universitaire 18 Avenue René Laënnec Le Mans

2022-01-22 14:00:00 – 2022-01-25 Eve scène universitaire 18 Avenue René Laënnec

Le Mans Sarthe

Par la Compagnie Organic Orchestra, EZRA

“Quelques instants avant le silence” est une création originale de la Compagnie Organic Orchestra pour la biennale Le Mans sonore. Cette performance pluridisciplinaire sera le premier volet du nouveau cycle de création de la compagnie sur la musique et la surdité nommé “Signal”. Cette performance symbolise un rite de passage, celui qui, du jour à la nuit, nous oblige à appréhender le monde de manière subtile, en laissant s’éteindre certains de nos repères sensibles pour en découvrir d’autres et mieux accueillir l’époque qui vient. Que ce passage soit lent ou fulgurant, doux ou violent, il implique de s’adapter, de faire confiance à nos sens, les plus évidents et les plus discrets. Quel regard porter dans la pénombre, puis dans le noir absolu? Comment écouter dans le vacarme d’un chaos hurlant, et dans le silence de ses décombres? A travers quel sens insoupçonné peut-on cultiver le plaisir d’une musique qui n’offre plus de rythme à percevoir, de tonalités à identifier; qui ne semble plus être qu’un mouvement trop véloce qui parcourt nos chairs. L’agilité fait grandir la résilience, l’inconfort aussi. C’est dans ce champ, de l’inconfort et de la métamorphose, que nous orientons notre écriture : provoquer les situations qui déplacent nos appuis, aiguisent nos savoirs être, pour quelques instants, écouter, ressentir autrement, éveiller nos capacités, sortir de la peur, s’émanciper.

Proposé par Le Mans Université et Superforma

Lieu : EVE – Scène universitaire

Samedi 22 et dimanche 23, 14h, 16h et 18h

Lundi 24 et mardi 25, 10h30, 14h30, 18h30

Public : tout public et scolaires

Performance

billetterie-eve@univ-lemans.fr

Par la Compagnie Organic Orchestra, EZRA

“Quelques instants avant le silence” est une création originale de la Compagnie Organic Orchestra pour la biennale Le Mans sonore. Cette performance pluridisciplinaire sera le premier volet du nouveau cycle de création de la compagnie sur la musique et la surdité nommé “Signal”. Cette performance symbolise un rite de passage, celui qui, du jour à la nuit, nous oblige à appréhender le monde de manière subtile, en laissant s’éteindre certains de nos repères sensibles pour en découvrir d’autres et mieux accueillir l’époque qui vient. Que ce passage soit lent ou fulgurant, doux ou violent, il implique de s’adapter, de faire confiance à nos sens, les plus évidents et les plus discrets. Quel regard porter dans la pénombre, puis dans le noir absolu? Comment écouter dans le vacarme d’un chaos hurlant, et dans le silence de ses décombres? A travers quel sens insoupçonné peut-on cultiver le plaisir d’une musique qui n’offre plus de rythme à percevoir, de tonalités à identifier; qui ne semble plus être qu’un mouvement trop véloce qui parcourt nos chairs. L’agilité fait grandir la résilience, l’inconfort aussi. C’est dans ce champ, de l’inconfort et de la métamorphose, que nous orientons notre écriture : provoquer les situations qui déplacent nos appuis, aiguisent nos savoirs être, pour quelques instants, écouter, ressentir autrement, éveiller nos capacités, sortir de la peur, s’émanciper.

Proposé par Le Mans Université et Superforma

Lieu : EVE – Scène universitaire

Samedi 22 et dimanche 23, 14h, 16h et 18h

Lundi 24 et mardi 25, 10h30, 14h30, 18h30

Public : tout public et scolaires

Eve scène universitaire 18 Avenue René Laënnec Le Mans

dernière mise à jour : 2021-11-16 par