Quelques histoires sur la musique arabe mais pas que…

Tourcoing

Médiathèque André Malraux, le mercredi 20 avril à 15:00

Nassim Kouti, musicien multi-instrumentiste né à Oran, évoquera artistes et albums issus de sa collection de vinyles dédiée au raï et aux musiques orientales. Des découvertes musicales à partager. Dans le cadre du CLÉA (contrat local d’éducation artistique)

Entrée libre.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T15:00:00 2022-04-20T16:00:00

