Quelques fois quelque chose là Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Quelques fois quelque chose là Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-03-03 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-04

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Ce solo dévoile un paysage introspectif, métaphore d’un endroit qui, pour vivre et dire sa propre nature, se reconnaît comme une part de la Nature. Entre infime et universel, ce solo trouve sa nécessité à la danse dans la quête d’une corporalité de la conscience, où l’expérience de cette conscience devient une expérience de corps.



Chorégraphie : Corinne Pontana sous le regard complice de François Bouteau

Interprétation & scénographie : Corinne Pontana

Intrusion parlée : François Bouteau

Musique : François Bouteau & Basile Bouteau-Pontana

Compagnie Abdel Blabla



Une coproduction KLAP Maison pour la danse à Marseille, Marseille Objectif DansE à la Friche la Belle de Friche la Belle de Mai.



Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

