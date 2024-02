Quelques fenêtres et autres regards, exposition d’Elisabeth H. et Nelly B Jouques, lundi 11 mars 2024.

Elisabeth H. et Nelly B. proposent un dialogue entre photos, dessins-aquarellés et textes poétiques.

In situ, découvrez ces fenêtres reconnaissables en vous baladant dans le centre historique de Jouques.

Nous vous guiderons à travers cette exposition.

Elisabeth H. a exposé plusieurs fois ses photos au bureau de tourisme mais à chaque fois, c’est une découverte de paysages et objets méconnaissables de notre village.

Son traitement poétique de l’image, parfois brumeuse, parfois laiteuse mais toujours lumineuse, nous envoie dans un rêve éveillé à chaque cliché.

Quant à notre amie Nelly B., c’est à la vue de ces fenêtres qu’elle a réalisé des aquarelles presque issues de bandes dessinées.

Un savant dialogue se joue entre elles, et nous en sommes les spectateurs… Alors, nous pouvons nous raconter notre propre histoire ou bien nous laisser guider sur leur chemin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11 09:00:00

fin : 2024-03-31 12:30:00

75 bis boulevard de la République

Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@jouques.fr

