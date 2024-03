Quelques choses noires Médiathèque Marguerite Duras Paris, mardi 4 juin 2024.

Le mardi 04 juin 2024

de 19h00 à 22h00

.Public adultes. gratuit

Lectures dans le noir, dans le cadre de la périphérie du 41ème Marché de la poésie (19-23 juin)

Lectures de poésie dans le noir, avec Claude Ber,

Guillaume Decourt, Antoine Dufeu, Christophe Fiat, Maxime Hortense Pascal et Emmanuel Rabu.

Auteurs invités :

Claude Ber

Claude Ber a publié une vingtaine de livres, principalement en poésie, mais aussi des textes de théâtre joués en scènes nationales et des essais. Traduite en plusieurs langues, présente dans de nombreuses revues, anthologies et publications collectives, elle donne lectures et conférences en France et à l’étranger. Au sortir d’un double cursus lettres et philosophie et d’une agrégation, elle a enseigné dans le secondaire et le supérieur, dont à Sciences po. et occupé des fonction académiques et nationales. De multiples études et articles ont été consacrées à son écriture, elle a reçu le prix international de poésie Ivan Goll et la Légion d’honneur pour l’ensemble de son parcours. Parmi les derniers ouvrages parus : Main tenant, peintures Germain Roesz, Éd. Les Lieux dits, 2023, Mues, Éd. PUHR 2020, La Mort n’est jamais comme (5eéd.), Il y a des choses que non Éd. Bruno Doucey 2019 et 2017.

Site www.claude-ber.org

Guillaume Decourt

Guillaume Decourt est né en 1985. Il a passé son enfance en Israël,

en Allemagne et en Belgique ; son adolescence dans les monts du Forez ;

puis séjourné longuement à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie. Il partage

aujourd’hui son temps entre Paris et Athènes. Il a publié douze livres

de poésie dont Un gratte-ciel, des gratte-ciel, Lanskine, 2019 ; À 80 km

de Monterey, Æthalidès, 2021 ; Le Bonjour de Christopher Graham,

Æthalidès, 2023 ; et Lundi propre, La Table ronde, 2023. Ses

poèmes ont été traduits dans une dizaine de langues. Il collabore à de

nombreuses revues et donne des lectures publiques dans différents

festivals en France et à l’étranger. Il a reçu le prix Max Jacob en 2024.

Antoine Dufeu

Antoine Dufeu est écrivain et poète. Il est notamment

l’auteur de Nous (Mix., 2006), Abonder (Nous, 2010), Amour

singulier (Dernier télégramme, 2010), AGO

(Le Quartanier, 2012), Blancs (CNEAI=, 2014), Sic (Al Dante, 2015), Sofia-Abeba

(MF, 2020), Nous abstraire (L’Attente, 2022).

Il collabore régulièrement avec des artistes et forme, avec Valentina Traïanova,

le duo Lubovda. Il a fondé Lic, plateforme éditoriale et de recherche, qui a

publié la revue de poésie RIP et initié plusieurs

programmes dont Valuations (ENSAD Nancy, CNEAI=, Emily Harvey Foundation).

Membre du comité rédactionnel de la revue Multitudes,

il est également journaliste et enseignant en écriture et en économie au CY,

école de design. À paraître : Aventures et

Une traduction de L’histoire géographique de l’Amérique

de Gertrude Stein.

Maxime H. Pascal

Maxime H.

Pascal, écrivain et poète, vit dans le sud de la France.

Sa production couvre un spectre allant du poème au roman, du vers à des formes

plus accidentées.

Ses collaborations avec des chorégraphes, des musiciens et des artistes

contemporains éclairent sont travail d’écriture et en approfondissent les

marges.

Emmanuel Rabu

Emmanuel Rabu est un écrivain et un

artiste français. Il a

publié aux éditions Dernier Télégramme, L’Association, Léo Scheer, Le Seuil. Il

travaille sur les notions de genres et de hiérarchie selon une forme de

comparatisme poétique. Il est notamment l’auteur de plusieurs livres

sur les relations entre poésie et bande dessinée, d’un roman

post-apocalyptique, de récits – et d’autres formes : pièces sonores, dessins

animés, bandes dessinées numériques, chansons. Dernières

publications : Saison été seize,

Dernier télégramme, 2023 ; Voice/tape

– selected works 1998-2017, vol 1, (cassette), EP, 2022 ; Espèces, La première chose que je peux vous dire, La Marelle, 2022.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras

Médiathèque Marguerite Duras