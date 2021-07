QUELQUE CHOSE EN NOUS DE DE VINCI Théâtre le douze dix-huit, 19 août 2021-19 août 2021, Le Grand-Saconnex.

QUELQUE CHOSE EN NOUS DE DE VINCI

Théâtre le douze dix-huit, le jeudi 19 août à 20:00

« L’artiste aux multiples talents joue admirablement avec les mots et les personnages qu’il incarne… Il met l’humour de manière subtile au service de la poésie de Rimbaud ou d’Edmond Rostand, avec une interprétation rappelant celle de Raymond Devos et la verve de Fabrice Luchini…Stan danse et fait danser les mots… L’expression corporelle tient d’ailleurs une place importante dans son spectacle. La poésie dansée qu’il offre sur scène en est, aux dire des spectateurs, la plus belle des preuves. » Isabelle Rey Antoine, La Provence

CHF 15.-

Entre rap et alexandrins, Stan nous parle des talents et passions qui existent en chacun de nous.

Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex



