Quelque-chose de l’ordre du vivant, conférence de Léo Mariani Bétonsalon – centre d’art et de recherche Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Quelque-chose de l’ordre du vivant, conférence de Léo Mariani Bétonsalon – centre d’art et de recherche, 25 juin 2022, Paris. Le samedi 25 juin 2022

de 17h00 à 19h00

. gratuit Pour plus d’infor­ma­tions et pour s’ins­crire : publics@­be­ton­sa­lon.net

« Quelque-chose de l’ordre du vivant » est une conférence de Léo Mariani, anthropologue de l’alimentation et chercheur au Muséum national d’Histoire naturelle, proposée au coeur de l’exposition « Soupe Primordiale » de Tiphaine Calmettes. Dans l’exposition Soupe Primordiale, les choses, les matières et les aliments (soupe, infusion et kombucha) sont tenus dans un niveau d’indétermination qui demande l’attention du public. Tiphaine Calmettes interroge ainsi le pouvoir dynamisant de l’incertitude et, à travers lui, le trouble qui fonde la relation d’hospitalité, entre mise au défi et proposition de partage. Léo Mariani discutera de cette équivoque, de ses avatars et de ses implications, en lien avec ses recherches passées (sur la générosité et le don) et présentes (sur les rapports au vivant dans les mondes vitivinicoles). Cet évènement prend place dans le cadre de l’exposition « Soupe Primordiale » de l’artiste Tiphaine Calmettes à Bétonsalon – centre d’art et de recherche. Il est organisé dans le cadre de Treize’Estival, fes­ti­val des lieux cultu­rels du 13e arron­dis­se­ment. Bétonsalon – centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris Contact : https://www.betonsalon.net/spip.php?rubrique433 +33.(0)1.45.84.17.56 publics@betonsalon.net https://www.facebook.com/betonsalon https://www.facebook.com/betonsalon

Image © Pierre Antoine Vue de l’exposition Soupe Primordiale de Tiphaine Calmettes, Bétonsalon – centre d’art et de recherche, Paris, 2022.

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bétonsalon - centre d'art et de recherche Adresse 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet Ville Paris lieuville Bétonsalon - centre d'art et de recherche Paris Departement Paris

Bétonsalon - centre d'art et de recherche Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Quelque-chose de l’ordre du vivant, conférence de Léo Mariani Bétonsalon – centre d’art et de recherche 2022-06-25 was last modified: by Quelque-chose de l’ordre du vivant, conférence de Léo Mariani Bétonsalon – centre d’art et de recherche Bétonsalon - centre d'art et de recherche 25 juin 2022 Bétonsalon - Centre d'art et de recherche Paris Paris

Paris Paris