Centre Pénitentiaire de Borgo, le vendredi 21 janvier 2022 à 14:30

Les participants peuvent proposer des extraits de livres, des textes, des poésies autour de la thématique annuelle. Ils seront transmis à la Cie Cygne Noir qui en proposera une adaptation sur ce temps de lecture-échange autour de la lecture.

Non accessible au public

La Cie Cygne Noir fera une lecture des textes proposés par les participants

Centre Pénitentiaire de Borgo
664 route du Champ d'Aviation BP 16
20290 Borgo
Borgo
Haute-Corse

