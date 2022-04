Quelles sont les stratégies pour mieux vivre à deux avec la maladie de parkinson? Résidence ASPHODIA Yerres Catégories d’évènement: Essonne

Yerres

Quelles sont les stratégies pour mieux vivre à deux avec la maladie de parkinson? Résidence ASPHODIA, 13 avril 2022, Yerres. Quelles sont les stratégies pour mieux vivre à deux avec la maladie de parkinson?

Résidence ASPHODIA, le mercredi 13 avril à 14:30

Vous souhaitez voir la conférence : **« Quelles sont les stratégies pour mieux vivre à deux avec la maladie de parkinson?** » qui a eu lieu le 1**2 avril de 14h30 – 16h30** animé par Marc Sorel avec Suzanne Moutin & Delphine Guzel

Inscription

Le nid des aidants Résidence ASPHODIA 70 rue paul doumer yerres Yerres Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T14:30:00 2022-04-13T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Yerres Autres Lieu Résidence ASPHODIA Adresse 70 rue paul doumer yerres Ville Yerres lieuville Résidence ASPHODIA Yerres Departement Essonne

Résidence ASPHODIA Yerres Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yerres/

Quelles sont les stratégies pour mieux vivre à deux avec la maladie de parkinson? Résidence ASPHODIA 2022-04-13 was last modified: by Quelles sont les stratégies pour mieux vivre à deux avec la maladie de parkinson? Résidence ASPHODIA Résidence ASPHODIA 13 avril 2022 Résidence ASPHODIA Yerres Yerres

Yerres Essonne