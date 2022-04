Quelles « softskills » pour les métiers de demain ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mardi 12 avril au mardi 24 mai à Cité des sciences et de l’Industrie

Au-delà des compétences techniques, les « softskills » aussi appelées «qualités professionnelles» ou «compétences comportementales» prennent de plus en plus de place dans les parcours professionnels. Comment les reconnaitre, les valoriser dans le cadre d'une recherche d'emploi ou d'un changement de métier ? Cet atelier est destiné aux personnes en recherche d'emploi ou dans un projet de mobilité professionnelle.

2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T18:00:00

