Quelles ressources en minerais métalliques dans les Pyrénées pour l’industrie de demain? Bidos Bidos Catégories d’évènement: Bidos

Pyrénées-Atlantiques

Quelles ressources en minerais métalliques dans les Pyrénées pour l’industrie de demain? Bidos, 12 mars 2022, Bidos. Quelles ressources en minerais métalliques dans les Pyrénées pour l’industrie de demain? Bidos

2022-03-12 14:00:00 – 2022-03-12

Bidos Pyrénées-Atlantiques Bidos EUR 0 0 Par Thomas Poitrenaud (géologue).

Tout public. Par Thomas Poitrenaud (géologue).

Tout public. Par Thomas Poitrenaud (géologue).

Tout public. GéolVal

Bidos

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bidos, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bidos Adresse Ville Bidos lieuville Bidos Departement Pyrénées-Atlantiques

Bidos Bidos Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bidos/

Quelles ressources en minerais métalliques dans les Pyrénées pour l’industrie de demain? Bidos 2022-03-12 was last modified: by Quelles ressources en minerais métalliques dans les Pyrénées pour l’industrie de demain? Bidos Bidos 12 mars 2022 Bidos Pyrénées-Atlantiques

Bidos Pyrénées-Atlantiques