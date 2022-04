Quelles relations entre les jeunes et la police dans les quartiers populaires ? Bibliothèque Assia Djebar Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Quelles relations entre les jeunes et la police dans les quartiers populaires ? Bibliothèque Assia Djebar, 2 juin 2022, Paris. Le jeudi 02 juin 2022

de 19h30 à 22h00

. gratuit Réservation 01 44 78 80 50 ou sur bibliocite.fr/evenements

Table ronde autour de la question des relations entre les jeunes et la police dans les quartiers populaires. Les relations entre les jeunes et la police sont historiquement problématiques. En témoigne, cette phrase de Fabien Jobard, sociologue de la police : “Cette institution en charge d’assurer le maintien de l’ordre et la tranquillité, de réprimer les crimes et les délits, doit sans doute sa naissance et son développement à la jeunesse”. De nombreux faits médiatisés démontrent que le fossé continue de se creuser. Ces violences s’inscrivent, entre autres, dans une longue histoire de contrôle d’identité au faciès. Selon une étude récente : les hommes et les jeunes garçons perçus comme noirs ou arabes sont ciblés de manière disproportionnée. Retour historique sur les raisons de cette situation de fait : a-t-elle évolué ou faisons-nous face à un statu-quo. Comment dénoncer et faire reconnaître les violences policières aujourd’hui ? Rencontre avec Toutée Inan, Fabien Jobard et Eléonore Luhaka. Toutée Inan : éducatrice, à l’origine de Biblio’tess à Sarcelles (structure qui place la littérature au coeur des quartiers et lutte contre le désert culturel). Fabien Jobard : docteur en science politique, est chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CNRS). Il travaille à l’analyse des effets sociaux des lois sur la sécurité et des institutions policières en France et en Europe. A lire : Politiques du désordre. La police des manifestations en France (avec Olivier Fillieule) – Le Seuil, 2020. Eléonore Luhaka : soeur de Théo, ayant subi des violences aggravées lors de son arrestation à Aulnay-sous-Bois en 2017 et depuis handicapé à vie. Rencontre modérée par Balla Fofana, journaliste à Libération et blogueur au “Bondy Blog”. Réservation au 01 44 78 80 50 ou bibliocité.fr/evenements. Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris Contact : 01 84 82 19 50 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/BibAssiaDjebarParis/ https://fr-fr.facebook.com/BibAssiaDjebarParis/ https://bibliocite.fr/evenements/quelles-relations-entre-les-jeunes-et-la-police-dans-les-quartiers-populaires/

