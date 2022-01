Quelles plantes pour mon pied d’arbre ? Catégorie d’évènement: île de France

Quelles plantes pour mon pied d’arbre ?, 16 février 2022, . Date et horaire exacts : Le mercredi 16 février 2022

de 14h00 à 15h30

gratuit

Conseils et pistes pour choisir des plantes adaptées et peu fragiles sur l’espace public. Que semer et planter au pied d’un arbre à Paris ? Conseils et pistes de plantations ou semis adaptés aux pieds d’arbre dans l’espace public. Contact : 01 53 46 19 19 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature/ https://twitter.com/parisnature Conférence;Nature

Date complète :

2022-02-16T14:00:00+01:00_2022-02-16T15:30:00+01:00

Paris