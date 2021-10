Paris Maison du Jardinage - Pôle ressource Jardinage Urbain île de France, Paris Quelles plantes pour mon pied d’arbre? Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris Catégories d’évènement: île de France

Quelles plantes pour mon pied d’arbre? Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain, 5 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 5 octobre 2021

de 14h à 15h30

gratuit

Visioconférence : Végétaliser votre pied d’arbre. Réservation : https://forms.gle/WuWHq5fFSWGyr2yQ9 Cette Thématique est animée par un.e conseiller.ère environnement, Découvrez les espèces végétales les plus adaptées aux pieds d’arbres, et aménagez votre espace. Pour accéder à la visioconférence cliquer sur ce lien :

https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=m3d969a08d81913705f307e85b851e1c2 Animations -> Atelier / Cours Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy Paris 75012 Contact :Maison du Jardinage 01 53 46 19 19 main.verte@paris.fr https://www.instagram.com/vegetalisonsparis https://www.facebook.com/vegetalisonsparis/ https://twitter.com/vegetalisons Animations -> Atelier / Cours Paris nature

2021-10-05T14:00:00+02:00_2021-10-05T15:30:00+02:00

Photo Christophe Noël / Mairie de Paris

