A l’occasion de la Fête du goût à la Ferme de Paris, participez à cet atelier sur le savoir-faire en tisanes des plantes aromatiques… Les plantes aromatiques sont des alliées au potager mais aussi en alimentation durable. De plus, celles-cis sont présentes pour la plus part d’entre elles durant toutes l’année, même l’hiver. Pour la Fête du goût, nous recevons une experte en préparations de tisanes, Isabelle Desfleurs. Au programme : reconnaissance, cueillette et atelier pratique. Rendez-vous samedi 16 et dimanche 17 octobre de 13h30 à 16h30. Activité en libre et en continu. Animations -> Balade Ferme de Paris 1, route du Pesage Paris 75012

