Le Diapason – Campus Beaulieu, le jeudi 25 novembre à 20:30

— **Quelles essences d’arbre planter pour demain ?** **Retour d’expériences sur les arbres les plus anciens de Bretagne** Conférence avec Mickaël Jézégou, co-auteur du livre _Arbres remarquables d’Ille-et-Vilaine_. L’arbre est un allié précieux qui participe au bien-être, à la résilience et au réenchantement de notre environnement. Face aux changements climatiques, sociaux et économiques, développer de nouvelles alliances avec l’arbre et en planter davantage au sein de nos villes et campagnes participent au progrès du vivant et du mieux vivre ensemble. Le choix de l’essence interroge parfois les gestionnaires et les propriétaires. Pour faciliter les prises de décision, il est proposé une réflexion sur les arbres les plus anciens de Bretagne : leurs essences, leurs modes de gestion, leurs liens à l’homme… Originaire du Finistère, Mickaël Jézégou est forestier arboriste. Passionné et connaisseur des arbres anciens de Bretagne, il est formateur et auteur de plusieurs livres sur le sujet parmi lesquels : Arbres remarquables en Bretagne (Biotope) et Arbres remarquables d’Ille et Vilaine (Locus Solus) paru au printemps dernier… > [Réservations](https://www.billetweb.fr/quelles-essences-darbre-planter-pour-demain) > [La semaine de l’arbre à Rennes](https://www.mce-info.org/semaine-de-larbre-a-rennes/)

Entrée libre / Pass sanitaire

Une conférence dans le cadre de la semaine de l’Arbre à Rennes

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T20:30:00 2021-11-25T22:30:00