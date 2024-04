« Qu’elle se fasse oublier, c’est tout ce qui peut arriver de mieux » NOUVELLE DATE La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, vendredi 12 avril 2024.

« Qu’elle se fasse oublier, c’est tout ce qui peut arriver de mieux » NOUVELLE DATE Une enquête théâtralisée autour de la vie et de l’œuvre de Camille Claudel. Vendredi 12 avril, 17h00 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 15 € / 10 € (- de 18 ans, amis du musée, demandeurs d’emploi)

Une enquête théâtralisée autour de la vie et de l’œuvre de Camille Claudel.

Alors qu’elle s’interroge sur la mémoire collective et la place des femmes dans l’histoire de l’art, Marina, comédienne de 35 ans, découvre les lettres écrites par Camille Claudel en 1905. Elles sont drôles, lucides, déchirantes. Difficile d’imaginer Camille Claudel drôle alors que, sans ressource, elle sombre doucement dans les troubles mentaux et entreprend de détruire ses œuvres. Ébranlée par cette découverte, Marina prend son courage à deux mains : elle va remettre en question ce qu’elle croit savoir et mener l’enquête.

Seule en scène, Marina navigue autour de la figure de Camille Claudel : ce qu’elle a entendu dire, ce qu’elle apprend et surtout les liens qu’elle établit entre ses propres interrogations et l’artiste. Au fil de cette enquête théâtralisée, elle évoquera la vocation, l’amour, les œuvres de Claudel, le temps qui passe et même Britney Spears. Pour cela, elle fera intervenir de nombreux témoins, contemporains de Camille Claudel ou modernes, imaginaires ou réels. Ainsi Paul, son frère, viendra partager des souvenirs d’enfance, un célèbre journaliste de l’époque, Mathias Morhardt, évoquera la collaboration avec Rodin, et certaines œuvres s’animeront pour prendre la parole au sujet de leur créatrice.

Ce dialogue entre l’artiste et notre époque, apporte un nouvel éclairage sur la vie et l’œuvre de la sculptrice. Pensée pour une comédienne seule en scène, cette pièce donne la parole à une multitude de voix et éclaire d’un jour nouveau l’œuvre inspirante de Camille Claudel.

Durée : 1h15 . À partir de 10 ans

Mise en scène : Charlotte Bals

Jeu : Marina Buyse

Musique : Léa Moreau

Lumière : Mathieu Cabanes

Scénographie : Marine Plasse

La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent 23 rue de l'Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 69 23 60 Dans l'ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s'est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus : Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

théatre camille claudel

Le Hasard n’a rien à se reprocher