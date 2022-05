Quelle planète pour demain ?

2022-05-23 18:00:00 – 2022-05-23 20:00:00 Dérèglement climatique, disparition de la biodiversité, l’humanité est arrivée à un tel stade de son développement qu’elle menace désormais les conditions mêmes de sa propre existence sur terre en faisant basculer la planète vers un nouvel état environnemental. Grand spécialiste de la question écologique, Dominique Bourg dresse un état des lieux détaillé des difficultés qui nous attendent à l’avenir, mais aussi des opportunités qui se présentent et des moyens de sortir de notre inaction politique face à la crise écologique.



Conférence animée par Dominique Bourg, dans le cadre du festival Les Journées de l'éloquence. Retransmission en direct sur leur page Facebook et leur chaine YouTube



Une vente de livres et une séance de dédicaces sont prévues avec notre partenaire "La librairie Le blason" à l'issue de la rencontre.

