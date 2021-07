Quelle place pour les femmes dans les sciences fondamentales et le monde des affaires ? IHES, 15 septembre 2021-15 septembre 2021, Bures-sur-Yvette.

Les femmes sont encore trop peu représentées dans les sciences, plus particulièrement en physique et en mathématique, des disciplines toujours majoritairement masculines, aussi bien en formation qu’en recherche. Alors que 2021 marque l’arrivée à l’IHES de la première professeure permanente, Laure Saint-Raymond, il reste un long chemin à parcourir pour que ces domaines deviennent plus égalitaires. L’IHES et la FMJH entendent mettre l’accent sur ces sujets essentiels d’égalité et d’inclusion, et organisent l’événement : « Quelle place pour les femmes dans les sciences et le monde des affaires ? », Conversation avec Martine Liautaud, Fondatrice et Présidente de Women Initiative Foundation, qui se déroulera mercredi 15 septembre à 18h00, simultanément au Centre de conférences Marilyn et James Simons de l’IHES et en ligne. À partir de son expérience personnelle et d’une réflexion autour du film « Picture a Scientist », Martine Liautaud, qui œuvre depuis plus de dix ans pour la diversité et pour la promotion des femmes dans le monde de l’entreprise, répondra aux questions de Bruno Dranesas, Directeur des stratégies éditoriales chez ELEPHANT auprès de grandes entreprises françaises, sur la place des femmes dans les sciences et le monde des affaires. Quelles leçons l’enseignement supérieur et la recherche peuvent-ils tirer des initiatives mises en place au sein de certaines entreprises ? Le film « Picture a Scientist » sera mis à disposition du 13 au 16 septembre sur demande. Une projection accueillant un nombre restreint de personnes aura lieu à l’IHES le 15 septembre à 16h00, en amont de la discussion avec Martine Liautaud. Plus d’informations et inscription : [https://www.ihes.fr/quelle-place-pour-les-femmes-dans-les-sciences-fondamentales-et-le-monde-des-affaires/](https://www.ihes.fr/quelle-place-pour-les-femmes-dans-les-sciences-fondamentales-et-le-monde-des-affaires/)

Sur inscription, dans la limite des places disponibles en présentiel et sans limite en virtuel

IHES 35 Route de Chartres – Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette Montjay Essonne



