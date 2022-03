Quelle famille ! Noyon, 30 mars 2022, Noyon.

Quelle famille ! Noyon

2022-03-30 – 2022-03-30

Noyon Oise

Une famille, c’est parfois un peu compliqué. Des familles, c’est bien. Parfois, il y a les papas qui sont loin, d’autres fois, ce

sont les enfants qui viennent de loin. Il y a les familles composées et recomposées… Et finalement, tout le monde

se retrouve autour des grands-parents, toute la descendance avec ses différences et ses ressemblances. C’est une

couverture, une grande couverture, un patchwork. Tous les petits morceaux font un ensemble. Parfois ça grince,

souvent c’est doux. Venez partager un spectacle qui aborde avec tendresse la thématique de la famille, par l’intermédiaire de petites histoires, manipulations, ombres, accordéon et chansons. De 0 à 3 ans. Sur inscription au 03 44 93 28 21.

saintsimeon@noyon.fr

Noyon

dernière mise à jour : 2022-02-22 par