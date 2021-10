Paris Bibliothèque Aimé Césaire Paris Quelle famille ! Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégorie d’évènement: Paris

Quelle famille ! Bibliothèque Aimé Césaire, 3 décembre 2021, Paris. Quelle famille !

Bibliothèque Aimé Césaire, le vendredi 3 décembre à 19:00

La compagnie La nouvelle aventure présente un spectacle humoristique, pédagogique et intéractif en jouant des situations problématiques d’une famille ordinaire : humour et bienveillance pour mieux communiquer avec sa propre famille !

adultes et enfants à partir de 6 ans, gratuit

Spectacle interactif Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T19:00:00 2021-12-03T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Bibliothèque Aimé Césaire Adresse 5 rue de Ridder 75014 Ville Paris lieuville Bibliothèque Aimé Césaire Paris