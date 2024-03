Quelle Europe dans un monde fragmenté ? Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) – Palais d’Iéna 9 Place d’Iéna 75016 Paris Paris, mardi 2 avril 2024.

Quelle Europe dans un monde fragmenté ? 30 conférences et débats au CESE & retransmis en direct. Du 2 au 5 avril 2024 2 – 5 avril Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) – Palais d’Iéna 9 Place d’Iéna 75016 Paris Sur inscription

Début : 2024-04-02T08:00:00+02:00 – 2024-04-02T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-05T08:00:00+02:00 – 2024-04-05T18:00:00+02:00

Le Printemps de l’économie – 12e édition

Rejoignez-nous pour la 12e édition du Printemps de l’économie ! Cet événement incontournable se déroulera au Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) – Palais d’Iéna. Venez questionner nos experts et débattre avec eux de l’Europe et son avenir dans un monde fragmenté. Au programme : conférences inspirantes, débats animés. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement curieux, cet événement est ouvert à tous. Ne manquez pas cette occasion unique de plonger au cœur de l’économie et de la géopolitique et d’élargir vos horizons. Réservez dès maintenant votre place pour cette expérience enrichissante !

Voici la liste des 30 conférences du seminaire (en ligne et en présentiel) :

Fractures, fragmentations : que peut l’Europe ? Mardi 2 avril de 08h20 à 09h30

Réduire les fractures socio-économiques : quel rôle pour le système éducatif européen ? Mardi 2 avril de 9h45 à 10h45

Quelle place pour l’Europe dans la course aux technologies de rupture avec les Etats-Unis et la Chine ? Mardi 2 avril de 11h à 11h55

Un monde fragmenté par les inégalités : les effets de la redistribution en Europe (en ligne) Mardi 2 avril de 12h05 à 13h

Quelle souveraineté énergétique pour l'Europe ? Mardi 2 avril de 14h à 15h

Quelle politique migratoire en Europe pour les prochaines années : dépasser les idées préconçues ! Mardi 2 avril de 15h15 à 16h15

Elections européennes : la victoire annoncée de l’extrême droite européenne est-elle inéluctable ? Mardi 2 avril de 16h30 à 17h55

Quelle gestion de la dette, des budgets nationaux et européens pour faire face aux multiples défis contemporains ? Mardi 2 avril de 18h00 à 19h30

Les fragilités économiques de l’Europe . Mercredi 3 avril de 8h30 à 09h30

Les enjeux de la globalisation pour l’Europe. Mercredi 3 avril de 09h45 à 10h45

Les effets économiques et financiers de la perte de la biodiversité . Mercredi 3 avril de 11h à 11h55

Quel avenir pour le Green Deal au cours du prochain mandat ? Mercredi 3 avril de 12h05 à 13h

Comment rétablir la compétitivité de l’Europe ? Mercredi 3 avril de 14h à 15h

Vers une défense européenne ? Mercredi 3 avril de 15h15 à 16h15

Quelle agriculture européenne ? Modèle(s) et politique(s) agricoles. Mercredi 3 avril de 16h30 à 17h30

Quelle action collective dans un monde fragmenté ? (en ligne) Jeudi 4 avril de 18h45 à 19h30

L'Europe peut-elle se réindustrialiser ? Jeudi 4 avril de 08h30 à 09h30

Les enjeux sociétaux, économiques et environnementaux de la décarbonation de l’industrie en Europe. Jeudi 4 avril de 9h45 à 10h45

Intelligence Artificielle, réseaux sociaux, plateformes et Metavers : quelle Europe du numérique ? Jeudi 4 avril de 11h à 11h55

L’euro : pas si fort, pas si faible ? Jeudi 4 avril de 12h05 à 13h

Comment orienter l’épargne vers le financement de la Transition Ecologique en Europe ? Jeudi 4 avril de 14h à 15h

Ukraine-Israël : l’Europe a-t-elle une influence sur les crises qui l’entourent ? Jeudi 4 avril de 15h15 à 16h15

Ukraine : comment sortir d’un empire ? Jeudi 4 avril de 16h30 à 17h30

Etats-Unis/Europe/Chine : vive la dette ! Vendredi 5 avril de 8h30 à 9h30

Europe : du vieux continent au continent de vieux : les grands défis populationnels. Vendredi 5 avril de 9h45 à 10h45

Fragmentation (ou pas ?) du commerce international (en ligne) Vendredi 5 avril de 11h à 11h55

Bataille Etats-Unis/Chine : reste-t-il une place pour l'Europe ? Vendredi 5 avril de 12h05 à 13h

Une Union élargie à plus de 27 sera-t-elle gérable ? Quelles réformes ? Vendredi 5 avril de 14h à 15h

Comment réconcilier l’Europe avec son peuple ? Vendredi 5 avril de 15h15 à 16h15

Quelles réponses de l’Europe face à son retard dans l’économie numérique et l’intelligence artificielle par rapport aux Etats-Unis ? Vendredi 5 avril de 16h30 à 17h30

Evénement incontournable pour les passionné(e)s d’économie, sociologie, géopolitique, histoire… 4 jours, 30 événements, 120 experts, 1 MAG.

