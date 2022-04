Quelle est notre responsabilité numérique ? Bar – Le quartier, 15 avril 2022, Tours.

Durée de l’atelier : 1h15 Il sera découpé de la manière suivante : **Introduction au numérique responsable** (20 min) présentation des enjeux environnementaux et sociétaux la démarche numérique responsable par où commencer ? **Construire sa stratégie Numérique Responsable** (45 minutes d’atelier) **Découvrir la matrice d’impact** (15 minutes)Par groupe de 5/6 personnes, choisir une organisation et identifier quelles sont les actions pour réduire les impacts environnementaux et sociétaux de votre numérique ? Les positionner sur une matrice à deux axes : facile / difficile // impact faible / impact fort **Speed Boat** (15 minutes) Utilisation du caneva Speed Boat pour identifier les points de frictions et les opportunités d’une démarche Numérique Responsableimage.png **3 x 3 x 3** (15 minutes) Choisir 5 à 6 actions et les positionner sur une ligne de temps. Qu’est-ce qui peut être mis en œuvre d’ici 3 semaines, d’ici 3 mois, d’ici 3 ans ? **Infos pratiques :** C’est le bar “le Quartier” qui nous accueille pour la première fois ! Boissons locales et lieu atypique au programme ! Merci d’avance à eux ! Plus d’infos [sur leur page facebook](https://www.facebook.com/profile.php?id=100072386037155). Nous terminerons pas un petit moment de convivialité :)

Gratuit, de débutant à confirmer !

Un atelier pour découvrir la notion de responsabilité numérique, d’éco-conception digitiale

Bar – Le quartier 40-42 Av. de la Tranchée, 37100 Tours Tours Tours Centre Indre-et-Loire



