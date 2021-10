Limoges CCI Limoges et Haute-Vienne Haute-Vienne, Limoges Quelle est la valeur de mon entreprise ? – CCI LIMOGES et HAUTE VIENNE CCI Limoges et Haute-Vienne Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

CCI Limoges et Haute-Vienne, le lundi 22 novembre à 18:00

La CCI de Limoges et de la Haute-Vienne organise, dans le cadre du mois de la transmission, une conférence sur le thème “Quelle est la valeur de mon entreprise” ? Cette conférence animée par des experts en accompagnement d’entreprises (expert-comptable, banque, assurance, conseiller CCI) et illustrée par des témoignages de dirigeants s’articulera autour de trois points clés : – le préalable à toute valorisation financière : le diagnostic de l’entreprise – quelle différence entre la vente du fonds de commerce et des parts sociales – les retraitements, mais de quoi parle-t-on ?

CCI Limoges et Haute-Vienne 16 place Jourdan, 87000 Limoges

2021-11-22T18:00:00 2021-11-22T19:30:00

