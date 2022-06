Quelle drôle de petites bêtes Le Hohwald, 2 novembre 2022, Le Hohwald.

Quelle drôle de petites bêtes Le Hohwald

2022-11-02 19:00:00 – 2022-11-02 21:00:00

Le Hohwald 67140

Aujourd’hui plus de 20% des amphibiens et des reptiles de France sont menacés de disparition. Les activités humaines, la destruction des milieux, l’assèchement des sols sont autant de facteurs qui pèsent sur la survie de ces espèces. Afin de préserver cette biodiversité plusieurs actions peuvent être mises en place. Afin de les découvrir nous vous invitons à venir rencontrer nos partenaires de Bufo qui à travers une soirée discussion essayeront de vous donner des informations, des solutions, des pistes pour une meilleure prise en compte des amphibiens et des reptiles dans vos activités, constructions et projets divers.

Le Hohwald

dernière mise à jour : 2022-04-30 par