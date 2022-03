Quelle algue es-tu ? Saint-Pabu Saint-Pabu Catégories d’évènement: Finistère

Quelle algue es-tu ? Saint-Pabu, 22 avril 2022, Saint-Pabu. Quelle algue es-tu ? Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu

2022-04-22 13:30:00 – 2022-04-22 Rue de Tariec Maison des Abers

Saint-Pabu Finistère Saint-Pabu Les sciences participatives vous connaissez ? Et si vous découvriez les différentes espèces d’algues par un jeu qui permet ensuite de partager ses résultats sur Internet ? contact@maisondesabers.fr +33 2 98 89 75 03 Les sciences participatives vous connaissez ? Et si vous découvriez les différentes espèces d’algues par un jeu qui permet ensuite de partager ses résultats sur Internet ? Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu

