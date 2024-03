Quelle agriculture pour une alimentation saine et une agriculture durable ? Salle René Rieux Millau, lundi 15 avril 2024.

Quelle agriculture pour une alimentation saine et une agriculture durable ? A l’invitation des élus MSA cette conférence sera animée par Marc Dufumier agronome, docteur en géographie, professeur honoraire en agriculture comparée et développement agricole à l’AgroParisTech. Lundi 15 avril, 20h30 Salle René Rieux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T20:30:00+02:00 – 2024-04-15T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-15T20:30:00+02:00 – 2024-04-15T23:00:00+02:00

Après avoir organisé en 2023 une conférence sur la sécurité sociale de l’alimentation, les élus MSA du comité territorial du Millavois en proposent une nouvelle sur le thème du lien entre alimentation et agriculture le lundi 15 avril 2024 à 20h30 salle René Rieux à Millau. Intitulée « Quelle agriculture pour une alimentation saine et une agriculture durable ? », elle sera animée par Marc Dufumier. Son intervention abordera en particulier l’enjeu pour les années à venir de nourrir correctement et durablement l’humanité toute entière, sans faim ni malnutrition et la nécessité de promouvoir une agriculture capable de fournir une alimentation saine, sans dégâts environnementaux ni préjudices pour les générations futures.

Accès gratuit et ouvert à tous

Salle René Rieux rue Paul Bonhomme 12100 Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie

agroécologie