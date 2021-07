Quel visage demain pour le Coeur de quartier du Breil ?, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, .

2021-07-10

Horaire : 14:30

Gratuit : non

Comment répondre au désir d’une place pour le quartier ? Quelles solutions pour accéder plus facilement à un médecin ? Que peut-on imaginer pour l’Église Saint-Luc ? Début 2020, les habitants et les associations du Breil, rencontrés par les architectes-urbanistes TICA et 53Ter, ont exprimé leurs aspirations et leurs souhaits pour améliorer la vie en coeur de quartier. Les élus et les services vous donnent rendez-vous pour partager ensemble les orientations qui se dessinent. Rendez-vous le 10 juillet au Carré Gris rue Feyder : à 14h30, autour d’une exposition en présence des architectes-urbanistes TICA et 53Terà 17h, en présence des élus de la Ville de Nantes : Bassem Asseh, 1er Adjoint en charge de la politique de la ville, Cécile Bir, Adjointe du quartier de Breil-Barberie Plus d’informations