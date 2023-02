« Quel que soit le temps… » Balade poétique Devant la Muse Bagnéraise Bagnères-de-Bigorre Pôle du Tourmalet , CDT65 Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

2023-03-01 10:00:00 – 2023-03-01 11:30:00

Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre Balade poétique à l’écoute de la nature… avec Pessoa, Dickinson, Rimbaud, Musset, Nerval.

Boucle de 1h30 dans le Vallon du Salut au départ de la Muse Bagnéraise aux Grands Thermes. +33 6 07 38 31 35 Devant la Muse Bagnéraise BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

