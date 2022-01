« Quel monde voulons-nous pour demain ? » Master Class 2018 Vita Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Catégorie d’évènement: Paris

« Quel monde voulons-nous pour demain ? » Master Class 2018 Vita Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy, 24 novembre 2018, Paris. « Quel monde voulons-nous pour demain ? » Master Class 2018 Vita

Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy, le samedi 24 novembre 2018 à 09:30

En une journée, nous vous proposons de faire un tour d’horizon des différents enjeux bioéthiques. ### Sous quelle forme ? des interventions sur la PMA, l’homme augmenté et la fin de vie ; avec la participation de Tugdual Derville, délégué général d’Alliance VITA, de Caroline Roux, déléguée générale adjointe et coordinatrice des services d’écoute et du Docteur Xavier Mirabel, cancérologue et conseiller médical d’Alliance VITA ; une formation à la communication pour apprendre à s’exprimer sur les sujets bioéthiques. [S’inscrire en ligne](https://www.weezevent.com/masterclass-vita-paris-2018) 5ème édition des Master Class bioéthique Vita pour étudiants et jeunes pro intéressés par l’actualité bioéthique. Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy 8 bis rue de l’Annonciation, 75016 Paris Paris Quartier de la Muette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-11-24T09:30:00 2018-11-24T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy Adresse 8 bis rue de l'Annonciation, 75016 Paris Ville Paris lieuville Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris

Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« Quel monde voulons-nous pour demain ? » Master Class 2018 Vita Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy 2018-11-24 was last modified: by « Quel monde voulons-nous pour demain ? » Master Class 2018 Vita Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy 24 novembre 2018 Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Paris

Paris