Quel Molière! Château de Magnanne, 19 juin 2021-19 juin 2021, Ménil.

Quel Molière!

Château de Magnanne, le samedi 19 juin à 20:00

« QUEL MOLIERE! » écrit et mis en scène par François Béchu. Sept comédiens et comédiennes ont sauvé des flammes une vieille charrette-théâtre hantée par l’esprit de Molière. Ils décident d’écrire, d’inventer des personnages, de rendre vivant le fabuleux décor, de piocher dans la vie et l’œuvre du Maître et de jouer sa troupe avec le souci de la farce et du sens. La charrette-théâtre devient L’Illustre Charrette ! Plus ils vont plonger dans le siècle et dans l’univers de celui qui fut nommé à son époque « Le plus grand farceur de France »plus ils vont confirmer l’espoir qu’ils portent en leur art, s’accordant sur la réplique finale : « L’homme est fait pour vivre avec les autres » ! Quelque chose va se jouer, on se réunit.

De 7 à 15 euros

Ecrit et mis en scène par François Béchu.

Château de Magnanne Chateau de magnanne Ménil Mayenne



2021-06-19T20:00:00 2021-06-19T22:00:00