Quel modèle agricole et alimentaire pour demain ? Merlieux-et-Fouquerolles Merlieux-et-Fouquerolles Catégories d’évènement: Aisne

Merlieux-et-Fouquerolles

Quel modèle agricole et alimentaire pour demain ? Merlieux-et-Fouquerolles, 9 décembre 2022, Merlieux-et-Fouquerolles. Quel modèle agricole et alimentaire pour demain ?

33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles Aisne

2022-12-09 18:30:00 – 2022-12-09 Merlieux-et-Fouquerolles

Aisne Merlieux-et-Fouquerolles Venez échanger avec Bio Hauts-de-France et tenter de trouver des réponses aux problématiques suivantes :

Quelle place pour l’agriculture biologique ? Comment l’AB peut répondre à ces besoins ? RDV à Géodomia, le vendredi 9 décembre à 18h30

Gratuit / Sur inscription au 03 23 80 32 20 Venez échanger avec Bio Hauts-de-France et tenter de trouver des réponses aux problématiques suivantes :

Quelle place pour l’agriculture biologique ? Comment l’AB peut répondre à ces besoins ? RDV à Géodomia, le vendredi 9 décembre à 18h30

Gratuit / Sur inscription au 03 23 80 32 20 +33 3 23 80 32 20 Geodomia

Merlieux-et-Fouquerolles

dernière mise à jour : 2022-11-24 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT Cœur de Picard

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Merlieux-et-Fouquerolles Autres Lieu Merlieux-et-Fouquerolles Adresse 33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT Cœur de Picard Ville Merlieux-et-Fouquerolles lieuville Merlieux-et-Fouquerolles Departement Aisne

Merlieux-et-Fouquerolles Merlieux-et-Fouquerolles Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merlieux-et-fouquerolles/

Quel modèle agricole et alimentaire pour demain ? Merlieux-et-Fouquerolles 2022-12-09 was last modified: by Quel modèle agricole et alimentaire pour demain ? Merlieux-et-Fouquerolles Merlieux-et-Fouquerolles 9 décembre 2022 33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT Cœur de Picard Aisne Merlieux-et-Fouquerolles

Merlieux-et-Fouquerolles Aisne