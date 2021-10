Quel impact de l’Europe sur votre assiette ? Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine,site de Poitiers, 12 octobre 2021, Poitiers.

Quel impact de l’Europe sur votre assiette ?

Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers, le mardi 12 octobre à 14:30

**Des politiques sont mises en place au niveau local et dépendent en partie des stratégies et des politiques développées au niveau régional, national et européen.** **Benoît Biteau**, député européen membre de la Commission de l’agriculture et du développement rural ; **Anne Houtman**, Membre de l’Académie Royale de Belgique et enseignante à SciencesPo Paris et **un.e élu.e locale de Poitiers** vous proposent d’analyser les différentes stratégies locales et européennes à même d’influencer la qualité de vie des citoyens poitevins et européens. Ces échanges seront modérés par **Dominique Breillat**, Conférencier Team Europe Direct. ### Rendez-vous sur la page Youtube Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine dès 14h30 ! _Évènement cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du label Europe Direct. Cependant, les positions et opinions exprimées appartiennent aux auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l’Union européenne. L’Union européenne ne saurait en être tenue pour responsable._

Entrée libre, en ligne

Comment assurer une alimentation durable, et plus largement une qualité de vie décente, à tous les citoyens européens ?

Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine,site de Poitiers 45 Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers Vienne



