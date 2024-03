Quel futur pour la mer Méditerranée ? Entre activités maritimes et préservation de la biodiversité Mucem Marseille 2e Arrondissement, vendredi 5 avril 2024.

Quel futur pour la mer Méditerranée ? Entre activités maritimes et préservation de la biodiversité Mucem Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Résolument tourné vers la Méditerranée, les pieds dans l’eau, le Mucem souhaite s’engager durablement pour la protection de la biodiversité marine et la lutte contre les pollutions.

Cette conférence s’attachera à partager avec le grand public l’état de santé de la Méditerranée, ses perspectives d’évolution et les outils dont nous disposons pour sa conservation, soulignant l’enjeu d’intégrer l’interface terre-mer dans les schémas de protection.



Au-delà des aires marines protégées, comment faire de cet espace une mer vivante, source de ressources et de revenus pour sa population ? Quel est notre niveau de connaissance réel de l’état de santé de la Méditerranée ? Quelles perspectives d’évolution ? Dispose-t-on de réussites sur lesquels s’appuyer à l’avenir ?



Cet échange convie scientifiques, experts et utilisateurs de la mer autour d’une réflexion sur sa bonne conservation. Celle-ci permettra de rendre visible les efforts politiques de concertation et de protection, trop souvent méconnus.



Avec Pierre Boissery (expert eaux côtières et littoral méditerranéen, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse), Rémy Simide (biologiste marin spécialiste en aquaculture, Institut Paul Ricard), Audrey Lepetit (responsable du programme Pêcheurs d’Avenir, Planète Mer)



Modération Martin Alessandrini (chargé de mission Plaidoyer, Fondation Tara Océan).

Entrée gratuite sur inscription. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

